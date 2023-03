Hoplr haalt 1 miljoen euro op om AI in buurtnetwerk in te bouwen

De Belgische scale-up Hoplr heeft een vierde kapitaalronde afgesloten. Het bedrijf haalt een miljoen euro op voor zijn sociale burennetwerk en wil daarmee AI inbouwen.

Hoplr is een platform dat buurtbewoners met elkaar in contact wil brengen om bijvoorbeeld activiteiten te organiseren, spullen uit te wisselen en meer. Het bedrijf werkt samen met lokale besturen, en zo’n 850.000 gezinnen in bijna 3.000 buurten maken nu gebruik van het platform. Het is ondertussen actief in de Benelux en Turkije.

Bij een nieuwe kapitaalronde haalt Hoplr nu 1 miljoen euro op, onder meer bij investeringsfondsen van Matexi, CAREvolution en Belfius. Bedoeling van de nieuwe investeringsronde is enderzijds de diensten uitbreiden. Zo wordt er gewerkt aan toepassingen voor meer gemeenschapszin, waaronder een buurtnetwerk, burgerparticipatie en een dienst voor een Buurtconciërge. die laatste moet dienstverlening voor kwetsbare burgers verbeteren. Daarnaast wil Hoplr AI inbouwen. Een ‘matchmaking software’ moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat kwetsbare burgers sneller hulp vinden die aan hun noden is aangepast.