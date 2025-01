IBA en Wallonie Entreprendre investeren in Duitse chipstart-up

IBA, uit Louvain-la-Neuve, en Wallonie Entreprendre International nemen een participatie van 15% in mi2-factory, een Duitse start-up gespecialiseerd in het verbeteren van microchips in siliciumcarbide.

De IBA en de internationale poot van de vennootschap voor Waalse investeringen trekken elk ​​5 miljoen euro uit. De start-up is een spin-off van de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Jena, in Duitsland.

‘mi2-factory is gespecialiseerd in het verbeteren van de effectiviteit van halfgeleiders die gemaakt zijn uit siliciumcarbide (SiC). Die chips vormen essentiële componenten voor elektronische systemen die vandaag in een hele reeks sectoren worden gebruikt. Onder meer elektrische wagens, zonnepanelen en hernieuwbare energiebronnen zetten deze chips in’, schrijft IBA in een persbericht.