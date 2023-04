Investeringsfonds Miles Ahead: ‘We stappen niet in het ‘spray and pray’ model’

Een nieuw venture investeringsfonds met een focus op het bouwen van ‘deep tech’ bedrijven. Dat is een beetje het idee achter het Belgische Miles Ahead.

Miles Ahead legt naar eigen zeggen de focus op deep tech en AI. Het gaat dan vooral om bedrijven die met volledig nieuwe technologie komen, of nieuwe manieren om oudere technologie in te zetten. “Daar is in België zeker een voedingsbodem voor”, zegt Maarten Mortier, CTO van Miles Ahead. “Voor dit soort bedrijven ligt het risico voor de ondernemers bij de technologie. Ze brengen geen product uit dat mensen al kennen. De focus ligt dus zowel op de ontwikkeling als op het ‘go to market’ verhaal.” Mortier, in het verleden nog CTO bij In the Pocket en Showpad, vervoegt bij Miles Ahead een reeks ervaren rotten in het vak. De organisatie werd opgericht door Wim De Waele (ex-iMinds) en Luc Burgelman (mede-oprichter Porthus). Ook Alain De Taeye (founder Tele-Atlas) en Frederik Lebeer (ex Bain Consulting en d’Ieteren automotive) kwamen aan boord van het bedrijf, dat ergens het midden houdt tussen een incubator en een venture capital fonds. Zelf hebben ze het over een studiomodel.

‘Veel investeerders denken dat ze de secret sauce hebben ontdekt, een recept dat een bedrijf succesvol maakt, maar dat is niet zo’

Studio

“We stappen niet in het ‘spray and pray’ model, waarbij je inzet op veel start-ups en hoopt dat er iets terugkomt”, legt Mortier het model uit. “We focussen minder op volume. Ik wil zelf vooral met beginnende bedrijven werken, met mensen die nieuwe ideeën hebben, en hen helpen die vorm te geven. In het begin heb je vaak iemand nodig die niet mee in de organisatie zit maar er wel mee begaan is en advies kan geven rond pivots, pistes en andere uitdagingen. Dat geeft veel energie, merken we, en die start-up studioconcepten gaan ook vaker succes opleveren.”

“Het is bijna het omgekeerde van incubator”, zegt Luc Burgelman, founding partner bij Miles Ahead, “in plaats van een kleine participatie te nemen in veel bedrijven, doen wij het omgekeerde. We doen vier investeringen per jaar, en nemen een veel groter belang in die bedrijven.”

Twee jaar na de initiële oprichting heeft Miles Ahead inderdaad vier investeringen gedaan. Bij de bedrijven in het portfolio zitten TalentGuide, een HR-tool voor de interne mobiliteit van werknemers, en MyGamePlan, dat voetbaldata en -beelden verwerkt en pusht naar trainers en spelers. Daarnaast is er Leadcamp, dat marketing & salesprocessen automatiseert zodat verkopers meer tijd hebben voor hun kerntaken, en Sealution, een AI-platform voor de analyse van communicatie en data aan boord van schepen. “De studio is opgestart in 2022, en eind vorig jaar hebben we onze eerste closing gedaan”, legt Burgelman uit. Bij die eerste ronde is zes miljoen euro opgehaald. Met een tweede kapitaalronde die momenteel loopt wil Miles Ahead dat optrekken tot 35 miljoen euro. “Nu is het plan om vijf jaar aan een stuk vier projecten per jaar te doen. We doen ook vanaf dag één een aanzienlijke investering, een half miljoen of meer, meer dan business angels en incubatoren. En die bedrijven gaan we twaalf tot achttien maanden in de studio begeleiden, eventueel met follow-up investeringen.”

Ervaring

Elk van de founders en medewerkers heeft al ervaring met start-ups en ondernemingen, iets wat ze hopen ook uit te dragen naar de nieuwe bedrijfjes. “Je kan succesformules niet zomaar toepassen”, zegt Mortier, “maar het helpt al dat je je bewust bent van de problemen die courant zijn. Dat zorgt voor rust. We kunnen founders tonen dat waar ze mee zitten, herkenbaar is.”

“Veel investeerders denken dat ze de secret sauce hebben ontdekt, een recept dat een bedrijf succesvol maakt, maar dat is niet zo”, voegt Burgelman toe. “Wel gaan bedrijven vaak door dezelfde fases, en je ziet fouten wel vaak opnieuw gebeuren. Met de nodige ervaring kan je die eerste periode van je bedrijf inkorten. We doen dat ook door meer geld ter beschikking te stellen. Founders hebben vaak te weinig fondsen, waardoor ze bezig zijn met geld te zoeken om hun personeel uit te betalen. Die zorg is er nu net niet, en zo kan je meer dingen doen: zorgen dat je klaar bent voor de markt, dat je weet wat je gaat doen. Sommige bedrijven zijn twee jaar bezig voor ze weten hoe hun product er uit moet zien. Wij willen die periode korter maken, waardoor ook de kans op succes vergroot.”

Diversiteit

Wat we dan weer niet bij de oprichters vinden, is vrouwelijk talent. “We zijn ons daarvan bewust”, zegt Burgelman. “Beatrice de Mahieu (CEO van BeCode) is lid van het investeringscomité en we zijn ook aan het rekruteren met een focus op diversiteit. Het is een realiteit dat tech een mannenwereld is, maar bij enkele van onze start-ups hebben we toch wel het geluk dat er wat meer diversiteit is, zowel qua gender als qua nationaliteiten. Het is zeker iets waar we naar kijken.”

‘Het is economisch een goede periode om nieuwe bedrijven te starten’

Miles Ahead wijst onder meer op hun investeringscriteria, waarin regels rond ecologie, duurzaamheid en non-bias werden opgenomen. “We willen niet ‘part of the problem’ zijn”, zegt Mortier. “Bij VC’s is de ratio van vrouwen veel lager, en dat is niet makkelijk te doorbreken, maar we proberen het wel, onder meer met diversiteitscriteria voor de start-ups waarmee we in zee gaan.” Burgelman geeft het voorbeeld van TalentGuide, een HR-tool die probeert interne mobiliteit in bedrijven opnieuw uit te vinden door zich niet op titels, maar op takenpakketten te concentreren. “Nogal wat bedrijven weten niet wie er bij hen werkt”, zegt Burgelman. “Ze kennen onvoldoende de capaciteiten van hun mensen, en om promotie te maken moet je al bijna ontslag nemen en ergens anders gaan werken.” Door in te zoomen op de specifieke taken die een werknemer al onder de knie heeft, kan het bedrijf makkelijker intern rollen invullen en mensen promoveren, zo is het idee, los van wie ze zijn.

Economie

De venture studio is net van de grond, maar trotseert al een moeilijke economische situatie, wereldwijd. In Silicon Valley houden veel kapitaalfondsen nu de vinger op de knip, maar Burgelman laat het niet aan zijn hart komen. “Het is economisch een goede periode om nieuwe bedrijven te starten”, zegt hij. “Het is een slechte periode om investeringsrondes te doen, maar je bent toch twee of drie jaar bezig voor je naar A of B-kapitaalsronde gaat, en de curve zal wel een positieve wending krijgen. Ook België is een interessant land voor technologiestart-ups, omdat we goeie technische mensen hebben. Dat het zo’n klein land is, biedt een uitdaging, maar het heeft ook het voordeel dat je bijna meteen een globaal bedrijf moet starten. Je moet van dag één globale ambitie hebben.