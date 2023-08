IT-probleem legt Toyota-fabrieken in Japan plat

De Japanse autobouwer Toyota kampt met problemen in veertien fabrieken in eigen land. Het zou gaan om een IT-storing, maar geen cyberaanval.

Volgens de laatste berichten zijn de assemblagelijnen in alle Japanse fabrieken stilgelegd. Aan de basis ligt volgens Toyota zelf een storing in het bestelsysteem voor onderdelen. ‘Op dit moment geloven wij niet dat er sprake is van een cyberaanval’, aldus de woordvoerster. Het probleem lijkt enkel de Japanse fabrieken van Toyota te treffen.

Toyota werd wereldberoemd met het zogenaamde ‘just-in-time’-productieproces, waarbij alleen de onderdelen die op dat moment nodig zijn bij de assemblagelijn klaarliggen. Deze werkwijze maakt de productie efficiënter en zorgt dat er minder verspilling is, maar maakt de productie ook kwetsbaar voor eventuele problemen in de toeleveringsketen.

Vorig jaar moest Toyota zijn productie in Japan een hele dag stilleggen door een cyberaanval bij toeleverancier Kojima Industries. In de eerste zes maanden van dit jaar produceerde het autobedrijf 5,6 miljoen wagens wereldwijd, een stijging met ruim 10 procent en een nieuw record.