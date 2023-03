Aandeelhouders klagen Meta aan voor negeren uitbuiting

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, die ook de topman is van moederbedrijf Meta Platforms, is door aandeelhouders aangeklaagd. Onder meer pensioen- en investeringsfondsen claimen dat Meta jarenlang seksuele uitbuiting van kinderen op zijn platformen oogluikend toeliet.

De klacht is ingediend bij een gespecialiseerde rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware, en is gericht aan voormalige en huidige leden van het bestuur en het management van Meta.

‘In het voorbije decennium hebben de platformen van Meta de daders van wijdverspreide sekshandel, mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen, die op grote schaal plaatsvonden op de platformen, geholpen, ondersteund en gefaciliteerd’, klinkt het. ‘Substantiële bewijzen tonen aan dat de raad van bestuur, evenals de directie, een oogje dichtkneep, maar wel op de hoogte was van dit groeiende fenomeen’, vervolgen de advocaten, die menen dat de platformen gebruikt worden om slachtoffers te ronselen.

Een woordvoerder van Meta stelt dat het concern wel veel doet tegen deze problematiek. De zegsman laat weten dat het bedrijf ‘exploitatie van mensen en seksuele uitbuiting van kinderen nadrukkelijk verbiedt’.

Concurrenten en geestelijke gezondheid

De rechtszaak is een van de vele waar Meta de laatste tijd mee te maken krijgt. Het bedrijf ligt onder meer onder een vergrootglas vanwege de manier waarop het met gebruikersdata omspringt, maar ook vanwege vermeende anticompetitieve praktijken. Het bedrijf ligt onder vuur omdat het bedrijven die zouden kunnen uitgroeien tot een grote concurrent opkoopt als ze nog klein zijn. Ook maakte het met Google-moeder Alphabet afspraken over samenwerking op de markt voor online-advertenties.

Daarnaast is de geestelijke gezondheid van met name kinderen en tieners al langer een aandachtspunt. Die komt in de knel door gebruik van sociale netwerken en eigen onderzoek van Meta toonde aan dat dit in het bijzonder voor tienermeisjes geldt. Maar Meta hield die informatie lang voor zichzelf en paste de werking van zijn sociale netwerken niet aan.