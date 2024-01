Artiestenlijst waarop Midjourney zich baseert lekt uit

Er circuleert een lijst met artiesten waarop beeldgenerator Midjourney zich zou baseren. Dat geeft artiesten extra munitie in hun claims dat Midjourney zonder toestemming beschermde werken heeft gebruikt om uit te leren.

De lijst is één van de bewijzen in een rechtszaak die momenteel loopt tegen Stability AI, Midjourney en DeviantArt en moet aantonen dat de makers van Midjourney bewust bepaalde stijlen, tijdsperiodes en artiesten liet aanleren om vervolgens gelijkaardige werken te produceren. Artiesten zeggen hierover al langer dat dat een vorm van plagiaat is. Bovendien werd hun toestemming niet gevraagd en worden ze niet vergoed.

De lijst was rond nieuwjaar beschikbaar als een Google Sheet en werd intussen offline gehaald. Maar via Internet Archive en via de gerechtsdocumenten zijn alle namen alsnog te raadplegen. Jon Lam, de persoon die de lijst deelde, deelt op X ook screenshots van interne kanalen bij Midjourney waar de CEO van het bedrijf werd gewaarschuwd door werknemers over mogelijke copyrightproblemen.

De lijst bevat in totaal 16.000 stijlen en artiesten. Het gaat zowel om grote namen als Andy Warhol en Vincent Van Gogh, maar ook om heel wat kleinere en actuele namen. Zo merken enkele media op dat er ook een zesjarig kind op staat dat voor een inzamelingsactie een tekening had gemaakt.