China start onderzoek naar Google wegens mogelijk schenden van antimonopoliewet

‘Omdat Google ervan wordt verdacht de antimonopoliewet van de Volksrepubliek China te overtreden, is het staatsagentschap voor marktregulering een onderzoek gestart (naar de Amerikaanse groep) in overeenstemming met de wet’, aldus de Chinese overheidsorganisatie in een verklaring.

Tegelijkertijd kondigde China aan dat het Amerikaanse modeconcern PVH Corp, eigenaar van Tommy Hilfiger en Calvin Klein, en biotechgigant Illumina zijn toegevoegd aan een lijst van ‘onbetrouwbare entiteiten’.

De maatregel is bedoeld om ‘de nationale soevereiniteit, veiligheid en ontwikkelingsbelangen te beschermen’, aldus het Chinese ministerie van Handel in een verklaring.

‘Onredelijke boycot’

In september kondigde China een onderzoek aan naar PVH Corp. vanwege een ‘onredelijke boycot’ van katoen uit de regio Xinjiang, waar Beijing wordt beschuldigd van grootschalige mensenrechtenschendingen tegen moslimminderheden.

Op zaterdag kondigde de Amerikaanse president een verhoging van 10 procent aan van de douanerechten op alle producten die uit China worden geïmporteerd.