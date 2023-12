Cisco ontsnapt aan miljardenveroordeling

Nadat Cisco eerder werd veroordeeld voor patentschending die het bedrijf meer dan twee miljard dollar zou kosten, oordeelt een rechter nu toch anders nadat een eerste uitspraak ongedaan werd gemaakt.

De zaak werd in 2018 aangespannen door Centripetal Networks, een cybersecuritybedrijf uit de Amerikaanse staat Virginia. Die beweert dat Cisco patenten heeft geschonden rond het blokkeren van dreigingen vanop een computernetwerk. Cisco zou die technologie in haar hard- en software hebben verwerkt.

In 2020 werd Cisco daarom veroordeeld tot het betalen van 1,9 miljard dollar, aangevuld met royalties tot een bedrag van 2,7 miljard dollar. Maar in beroep werd die uitspraak verworpen omdat de vrouw van de bewuste rechter honderd aandelen, ter waarde van 4,688 dollar, bezat. De rechter in kwestie meldde dat vlak voor zijn uitspraak, maar benadrukte dat hij daar niet van op de hoogte was. In beroep werd geoordeeld dat de rechter zich had moeten terugtrekken of de aandelen had moeten verkopen.

De bewuste rechter is intussen overleden waardoor de zaak moest worden overgedaan voor een nieuwe rechter. Die oordeelt nu dat er geen sprake is van patentschending, waardoor Cisco geen schadevergoeding moet betalen aan Centripetal Networks.