Commissie opent onderzoek naar Microsoft voor bundelen Teams met Office

De Europese Commissie start een onderzoek om vast te stellen of Microsoft de EU-mededingingsregels heeft overtreden door zijn videoconferentietoepassing Teams te bundelen met zijn kantoorpakket Microsoft 365.

Microsoft neemt Teams op in zijn pakketten voor zakelijke klanten en de Commissie ziet daarin een mogelijk misbruik van zijn positie op de softwaremarkt. Het bedrijf zou die manier zijn eigen chat- en videoconferentiesoftware bevoordelen ten koste van concurrenten.

Dominant

De zaak begon in juli 2020 met een klacht van de Amerikaanse start-up Slack, die intussen is overgenomen door Salesforce. Volgens Slack had het bedrijf door de koppeling van Microsoft-producten af te rekenen met een verlies van marktaandeel bij berichtendiensten bij bedrijven. Slack stapte daarom naar de Europese Commissie met een klacht wegens oneerlijke concurrentie.

Door Teams, zonder extra kosten, te koppelen aan de bekende Microsoft 365-toepassingen zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook, wordt de techreus er nu van verdacht zijn dominante positie misbruikt te hebben. Als de verdenkingen worden bevestigd, dan riskeert het Amerikaanse concern – dat in het verleden al meermaals op de vingers is getikt door Brussel – een forse boete te moeten betalen.

‘Tools om vanop afstand te communiceren en samen te werken zijn onmisbaar geworden voor veel bedrijven in Europa. We moeten er daarom voor zorgen dat de markten voor deze producten concurrentieel blijven en dat bedrijven vrij zijn om de programma’s te kiezen die het beste aan hun behoeften voldoen’, zegt Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.

Microsoft zelf reageerde onmiddellijk met de belofte samen te werken met Brussel. ‘We respecteren het werk van de Europese Commissie in deze zaak en nemen onze eigen verantwoordelijkheden heel ernstig. We zullen blijven samenwerken met de Commissie en zijn vastbesloten om oplossingen te vinden die tegemoetkomen aan de bezorgdheden’, zegt een woordvoerder van Microsoft.