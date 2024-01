eBay moet 3 miljoen dollar boete betalen voor cyberstalking

Medewerkers van het online platform stuurden levende insecten en een bebloed varkensmasker naar enkele kritische journalisten. eBay gaat hen nu compensatie betalen.

De cyberstalkingcampagne dateert al van 2019 en omvat zeven medewerkers. Zij vielen lange tijd een koppel lastig dat een nieuwsbrief over e-retailers uitbaatte en daarbij kritiek hadden geuit op eBay. De zeven medewerkers, waarvan twee hooggeplaatste directeuren werden in 2020 al gearresteerd. De twee directeuren kregen gevangenisstraffen.

eBay ontsloeg de medewerkers in 2019. De Amerikaanse Justitie heeft het bedrijf deze week veroordeelt tot een maximumstraf voor zes misdaden waaronder stalking en obstructie van de rechtsgang.

Intimidatie

De treitercampagne ging dan ook erg ver. Medewerkers stuurden onder meer een varkensfoetus, een rouwkrans, een boek over omgaan met de dood van een partner en levende insecten naar het koppel. Ze bespioneerden hen ook via een gps-tracker op hun wagen en postten advertenties voor seksfeestjes in hun huis op zoekertjessite Craigslist. ‘eBay heeft verschrikkelijk crimineel gedrag vertoond,’ aldus Joshua S. Levy, de rechter in de zaak.

Als onderdeel van de veroordeling moet eBay nog drie jaar onder observatie blijven van een inspecteur die moet toezien over de naleving van bedrijfsvoorschriften. Na criminele rechtszaken voor de medewerkers en het bedrijf zelf is deze zaak overigens nog niet helemaal voorbij voor eBay. Ook het koppel zelf heeft het bedrijf in 2021 ten persoonlijke titel aangeklaagd voor de intimidatiecampagne.