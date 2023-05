Frankrijk onderzoekt of Apple toestellen met alternatieve reserveonderdelen hindert

De openbare aanklager van Parijs is een juridisch onderzoek gestart naar Apple. Die zou toestellen met niet-officiële onderdelen automatisch mindere prestaties geven of sneller stuk laten gaan.

De klacht is afkomstig van de NGO Halte à L’Obsolesence Programmée (HOP), waarbij er in december vorig jaar een onderzoek werd geopend rond misleidende marketingpraktijken en ‘geprogrammeerde overbodigheid’. Dat dat onderzoek loopt, bevestigt de openbaar aanklager nu aan AFP.

De praktijk gaat over iPhones of andere Apple-toestellen die worden hersteld. Dat kan met officiële onderdelen van Apple, maar die hebben een zekere prijs. Apple heeft haar programma daarrond wel uitgebreid vorig jaar, maar er is een addertje: vaak moet het serienummer van het nieuwe onderdeel gelinkt worden aan je telefoon vooraleer alles vlot werkt.

Dat klinkt op het eerste zicht goed voor de kwaliteit en werking van het toestel. Maar het sluit ook andere spelers uit. Wie een perfect werkend reserveonderdeel koopt, zoals een scherm of batterij, maar dat niet via Apple aankoopt, riskeert volgens HOP dat het toestel softwarematig en dus kunstmatig minder goed presteert en zo sneller onbruikbaar wordt.

Die bewering wordt nu onderzocht door Frankrijk. Het land zet al langer in op herstelbaarheid, waarbij toestellen ook een cijfer krijgen voor hun herstelbaarheid. Apple zelf reageert niet op het onderzoek.