Meta gaat EU-gebruikers toestemming vragen om gegevens te delen voor gerichte reclame

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, gaat aan zijn gebruikers in de Europese Unie de toestemming vragen vooraleer hun gegevens te delen met het oog op gerichte advertenties op sociale media.

De nieuwe richtlijn moet een antwoord bieden op ‘de reglementaire eisen die evolueren’, aldus de internetgigant dinsdag in een blogpost. In januari kreeg Meta nog twee zware boetes van de Ierse privacywaakhond, in naam van de hele Europese Unie, vanwege het schenden van de Europese GDPR-regels.

De boetes hadden te maken met de manier waarop het bedrijf klantengegevens gebruikte voor persoonlijke advertenties bij Facebook en Instagram. Meta kreeg drie maanden de tijd om zich in orde te stellen met de Europese regelgeving. Dat houdt onder meer in dat Meta specifieke toestemming moet vragen aan zijn Europese gebruikers om hen persoonlijke reclame te tonen. Vandaag geven alle gebruikers sowieso die toestemming als ze een profiel aanmaken op Facebook en Instagram.

‘Vandaag kondigen we onze intentie aan om de juridische basis die we gebruiken om bepaalde gegevens te behandelen met het doel op gerichte reclame, aan te passen’, klinkt het bij Meta. De aanpassing is van toepassing op gebruikers in de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het bedrijf geeft nog aan dat er geen directe impact is op dienstverlening in de regio en zegt een ‘constructieve dialoog’ te blijven voeren met de regulatoren.

Europa is een belangrijke markt voor Meta. Eind 2022 telde het bedrijf er ongeveer 300 miljoen actieve gebruikers, op een totaal van 2 miljard wereldwijd. De Europese gebruikers zijn goed voor een vijfde van de reclameomzet van het bedrijf.