Multinationals belanden in kluwen van wereldwijde digitale wetgevingen, zegt Gartner

Dertig procent van alle multinationale bedrijven op de wereld, zegt marktanalysebureau Gartner, loopt zakelijke risico’s via hun digitale aanwezigheid. Die zal in de nabije toekomst worden overzien door een kluwen van landelijke digitale waakhonden, met potentieel grote verschillen in hun prioriteiten.

Digitale geopolitiek is volgens Gartner iets waar multinationale bedrijven te weinig aandacht voor hebben. Het was het grote modewoord op Gartner’s IT Symposium voor CTO’s en CIO’s in de Australische stad Gold Coast. Het Amerikaanse marktstudiebureau voorspelt dat 30 procent van alle multinationals tegen 2025 omzet zullen verliezen, schade zullen lijden aan hun merk of in troebele wettelijke wateren zullen belanden door digitale regelgevingen in de landen waarin ze filialen hebben. Die beginnen namelijk een lastig te managen kluwen te vormen.

‘Naarmate meer landen soevereine digitale strategieën nastreven, ontstaat er een complex scala aan wettelijke verplichtingen, tariefbeperkingen, import- / exportverboden, landspecifieke technologieprotocollen en lokale inhoudsvereisten’, zegt Gartner-analist Brian Prentice. ‘Gezien de cruciale rol van het digitale in de bedrijfsvoering, moeten leidinggevenden het risico en de impact hiervan op de bedrijfsomstandigheden begrijpen.’

‘Sovereign risk’

Het antwoord, zegt Prentice, zit in de uitbreiding van een praktijk die multinationals al decennialang voeren: het managen van sovereign risk, of de potentiële impact van lokale overheidsbeslissingen op de bedrijvigheid van buitenlandse afdelingen. Door de wetgeving ter plaatse goed te kennen en op te volgen, zodat er tijdig kan worden gereageerd op veranderingen.

‘De afgelopen 30 jaar hebben multinationals hun bedrijfsactiviteiten beheerd tegen de achtergrond van risico’s uit de economische en politieke omgeving van de landen waarin ze actief zijn’, zegt hij. ‘Ze moeten nu dat soevereine risico uitbreiden naar de digitale wereld om mogelijke gevolgen te voorkomen, aangezien die digitale wetgeving steeds meer nationaal en regionaal versnipperd geraakt.’

Drie actiepunten

Om klaar te zijn voor die nabijen toekomst ziet Gartner drie actiepunten. Het eerste is de lokale technologieproviders in het oog houden. Ook die kunnen – zie bijvoorbeeld restricties op 5G-leveranciers als Huawei of Nokia – ineens toegenomen regulatoire druk ondervinden of onder druk van geopolitieke gebeurtenissen volgens nieuwe wetten moeten opereren, wat een onmiddellijke impact kan hebben op de digitale operaties in het buitenland.

Verder, zegt Gartner, moet er zeker voor digitale producten en diensten per product worden nagegaan wat de regulatoire risico’s kunnen zijn. Het wordt aangeraden om dat element in te bouwen in de lokalisatie-inspanningen. En tot slot is er het opleiden van een Chief Risk Officer (CRO) met digitale kennis.