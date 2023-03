Oostenrijk: Facebook tracking pixel is illegaal

De Oostenrijkse databeschermingsautoriteit heeft beslist dat de tracking pixel van Meta (Facebook) illegaal is. Er kan volgens de regulator niet worden uitgesloten dat er zo persoonsdata naar de VS wordt gestuurd.

Een tracking pixel is een onzichtbaar stukje op een site, soms letterlijk één pixel groot, die er voor zorgt dat een platform je kan volgen. Omdat veel sites bijvoorbeeld een Facebook-knop op hun site hebben, weet Facebook op welke sites je bezoekt en dus welke interesses je hebt.

Maar het gebruik daarvan is illegaal, oordeelt de Oostenrijkse autoriteit nu. Het isin strijd met de GDPR en met Schrems II, een juridische beslissing die het doorsturen van persoonsgegevens naar de VS aan banden legt.

De databeschermingsautoriteit is van mening dat er bij een tracking pixel van Meta niet kan worden dat gegevens van individuele gebruikers alsnog in de VS belanden. Dat is een probleem omdat Amerikaanse bedrijven gebruikersdata moeten delen met de Amerikaanse overheid, wat de deur openzet voor spionage en afluisterpraktijken.

Data buiten de VS, of meer bescherming

Privacyorganisatie NOYB wijst er op dat de uitspraak in het verlengde ligt van het illegaal verklaren van Google Analytics. Het zegt dat de beslissing impact heeft op vrijwel alle Europese websites. Als oplossing op lange termijn suggereert het dat de VS een bescherming inbouwt voor buitenlandse persoonsgegevens, om hun eigen tech-industrie te steunen, of dat die Amerikaanse bedrijven die data volledig buiten de VS bewaren.