SAP schikt voor ruim 220 miljoen in omkopingszaak VS

Het Duitse softwareconcern SAP betaalt in de Verenigde Staten ruim 220 miljoen dollar (ruim 200 miljoen euro) om vervolging af te wenden voor overtreding van de anti-omkopingsregels, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

SAP werd in de VS vervolgd omdat het in Zuid-Afrika en Indonesië ambtenaren heeft omgekocht om overheidscontracten binnen te slepen.

Het bedrijf heeft volgens het ministerie een zogeheten overeenkomst van uitgestelde vervolging gesloten. Die houdt in dat het bedrijf niet vervolgd zal worden, op voorwaarde dat het zich in de komende drie jaar niet opnieuw schuldig maakt aan omkoping, maatregelen neemt om de regels beter na te leven en meewerkt aan eventuele nieuwe strafrechtelijke onderzoeken. Bedrijven die, zoals SAP, een beursnotering hebben in de Verenigde Staten kunnen daar vervolgd worden voor omkoping en corruptie in andere landen.