Stichter Russische cyberbeveiliger veroordeeld tot veertien jaar cel

De medeoprichter van het Russische cyberveiligheidsbedrijf Group-IB, Ilya Sachkov, is door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot veertien jaar opsluiting in een strafkamp. Sachkov werd in 2021 al opgepakt voor hoogverraad, maar werd pas nu berecht.

Het parket had een gevangenisstraf van achttien jaar gevraagd. Over de arrestatie van Ilya Sachkov (37) is weinig bekend, behalve dat hij geheime informatie zou hebben doorgespeeld aan buitenlandse spionnen. Volgens het door de overheid gecontroleerde persagentschap Ria Novosti hebben de beschuldigingen niets te maken met het bedrijf. Sachkov zou voor de rechtbank onschuldig hebben gepleit.

‘Verrader noch spion’

In 2021 schreef Sachkov een open brief. Daarin benadrukte hij dat hij ‘noch een verrader, noch een spion’ is. Wel noemt hij zichzelf een Russische ingenieur die herhaaldelijk zijn loyaliteit aan zijn land heeft bewezen. Twee jaar eerder had president Poetin hem nog persoonlijk gedecoreerd voor zijn bijdrage aan het voorkomen van cyberdreigingen.

In een verklaring op de website van Group-IB zegt het bedrijf in de onschuld van Sachkov te blijven geloven. Volgens het cyberbeveiliger heeft de co-founder tijdens zijn voorarrest maandenlang niet kunnen communiceren met de buitenwereld, en mocht hij ook geen bezoek ontvangen. ‘Uiteindelijk is Ilya de kans op een onpartijdig proces ontzegd. Al het materiaal van de zaak wordt geheim gehouden en alle hoorzittingen vonden plaats achter gesloten deuren. Daardoor zullen we wellicht nooit het voorwendsel voor zijn veroordeling kennen. Terwijl Ilya onterecht gevangen blijft, zullen we ons blijven verzetten tegen onrecht en ons bedrijf runnen met dezelfde missie voor ogen: de strijd tegen cybercriminaliteit’, klinkt het.

Group-IB is in Rusland marktleider in het opsporen en voorkomen van cyberaanvallen, maar het bedrijf is ook actief in verschillende andere landen.