STP Group neemt Belgisch legal tech-bedrijf Knowliah over

Het Belgische legal tech-bedrijf Knowliah wordt overgenomen door de Duitse groep STP. Binnen de rangen van de overnemer wordt het Belgische team een competentiecentrum voor juridische afdelingen van bedrijven.

Knowliah heeft een AI-gedreven software-as-a-service (SaaS)-platform op de markt dat bedrijven helpt om hun juridische workflows te stroomlijnen, samenwerkingen te verbeteren en efficiënter te rapporteren. Het team van het bedrijf, dat uit 17,4 voltijdse equivalenten bestaat, helpt daarmee meer dan 25.000 cliënten in 25 landen in hun enterprise legal management. Vaste klanten zijn bijvoorbeeld liften- en roltrappenbouwer Schindler, coatingfabrikant Allnex, klimaatsysteembouwer Daikin, containerrederij MSC en autoconstructeur Geely. Het bedrijf, in 2000 opgericht in Boortmeerbeek, wordt nu door een niet nader genoemd bedrag overgenomen door STP Group, met hoofdzetel in Karlsruhe.

Competentiecentrum

STP biedt complete legal tech-oplossingen aan voor advocaten, insolventiebeheerders, notarissen en juridische afdelingen van bedrijven. Voor die laatste wordt het team van Knowliah, dat voor een niet nader genoemd bedrag wordt overgenomen, het competentiecentrum binnen de rangen van de overnemer. ‘Naast advocatenkantoren, notarissen en insolventiebeheerders is het beter ondersteunen van juridische afdelingen van bedrijven een belangrijk groeigebied voor ons’, verklaarde Oliver Bendig, ceo van STP Group, in een persbericht. ‘Door de integratie van de mogelijkheden van Knowliah op het gebied van contract lifecycle management, slimme contractering, uitgavenbeheer, zaakbeheer en kennisbeheer, stellen we meer dan 7.000 klanten in staat om hun efficiëntie en productiviteit te verhogen.’