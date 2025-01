Topman OpenAI door zus aangeklaagd voor seksueel misbruik

De topman van OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, is aangeklaagd door zijn zus. Ann Altman beschuldigt haar broer Sam Altman van jarenlang seksueel misbruik. De topman heeft de beweringen van zijn zus ‘volstrekt onwaar’ genoemd.

Ann Altman (30) stelt in haar aanklacht dat Sam Altman (39) haar vanaf het eind van de jaren 90 heeft misbruikt en gemanipuleerd. Het misbruik zou zijn begonnen toen zij 3 jaar was en zijn gestopt toen de OpenAI-topman volwassen was en zij nog minderjarig. Zijn zus heeft hem op sociale media eerder al beschuldigd van misbruik.

Ze eist van haar broer een schadevergoeding en stelt dat ze ernstige emotionele schade heeft geleden. Ook zou ze steeds hogere medische kosten hebben voor haar psychische behandeling. Bloomberg News heeft het persoonlijk vermogen van Sam Altman vorig jaar geschat op meer dan 2 miljard dollar, ongeveer 1,9 miljard euro.

Reactie Altman

De aanklacht is ingediend bij de rechtbank in de Amerikaanse stad Saint Louis in Missouri. In die staat kunnen mensen aanklachten over seksueel misbruik in hun jeugd indienen totdat ze 31 jaar zijn.

Sam Altman reageerde via een bericht op X op de aanklacht. ‘Deze situatie veroorzaakt enorm veel pijn voor onze hele familie’, stelt hij mede namens zijn moeder en broers.