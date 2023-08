VS beperken export AI-chips Nvidia en AMD naar het Midden-Oosten

De Verenigde Staten hebben de beperking van de export van geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie van Nvidia en AMD uitgebreid naar andere regio’s, waaronder enkele landen in het Midden-Oosten. Voor China gelden al langer strengere Amerikaanse regels voor de export van deze chips.

Nvidia liet in een verklaring aan de Amerikaanse beursautoriteiten weten dat de nieuwe exportbeperkingen, die van invloed zijn op chips die machine-leertaken versnellen, geen onmiddellijke materiële impact zullen hebben op de resultaten. Concurrent AMD heeft ook een brief met soortgelijke beperkingen ontvangen, verklaarde een ingewijde tegen persbureau Reuters. Ook deze fabrikant verwacht dat de stap geen materiële impact zal hebben op de inkomsten.

Risico’s nog niet duidelijk

De VS leggen doorgaans exportcontroles op voor de nationale veiligheid. Zo is de export naar China beperkt omdat de Amerikaanse regering bang is dat het land de chips zal gebruiken voor militaire doeleinden. Onder druk van de VS heeft ook Nederland de uitvoer van chiptechnologie naar China beperkt. Daar gaat het om bepaalde chipmachines van ASML.

Volgens Reuters is het echter nog niet duidelijk wat de risico’s van de export naar het Midden-Oosten precies inhouden. Het Amerikaanse ministerie van Handel, dat normaal gesproken de vergunningsvereisten voor de export beheert, was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

Ook Nvidia gaf geen reden voor de nieuwe beperkingen. Het bedrijf heeft evenmin gespecificeerd voor welke landen in het Midden-Oosten de strengere exportregels gelden.