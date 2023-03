Koper gevonden voor Silicon Valley Bank

Er is een oplossing gevonden voor Silicon Valley Bank (SVB), de start-upbank uit Californië die overkop ging na een bankrun. Ze wordt grotendeels gekocht door de bank First Citizens, zo heeft de Amerikaanse federale overheidsdienst FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) aangekondigd.

First Citizens neemt de grootste delen over van SVB, waaronder de deposito’s en leningen, net als de zeventien bankkantoren. Het gaat onder meer om voor 119 miljard dollar (ruim 110 miljard euro) aan deposito’s en voor 72 miljard dollar aan activa. Een aantal activa (goed voor 90 miljard dollar) blijven nog bij FDIC.

Silicon Valley Bank was voornamelijk actief in de technologiesector. De bank kwam in de problemen door de opgelopen rente. Daardoor was herfinanciering van bestaande leningen, die tegen lage tarieven waren afgesloten, duur en moeilijk. De problemen leidden tot een bankrun: klanten probeerden massaal hun tegoeden op te nemen. De bank raakte niet aan voldoende cash en moest uiteindelijk gesloten worden door de autoriteiten.

De faling van SVB was de grootste faling van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008. Ze leidde tot onrust op de financiële markten en tot grote druk op bankaandelen, ook in Europa.