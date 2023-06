Lenovo verhoogt inkomsten uit AI-infrastructuur tot meer dan 2 miljard dollar

IT-reus Lenovo heeft een recordomzet van meer dan twee miljard dollar per jaar bereikt op het gebied van AI-infrastructuur. Tegelijk kondigt het bedrijf een volgende fase aan van zijn groeistrategie, met een extra investering van een miljard dollar over een periode van drie jaar om de inzet van kunstmatige intelligentie voor bedrijven te versnellen.

Als onderdeel van de extra investering zet Lenovo 100 miljoen dollar in om zijn zogeheten AI Innovators-programma te laten groeien. Dat programma leverde in het eerste jaar al 150 geavanceerde AI-oplossingen op, die werden ontwikkeld in samenwerking met een 45-tal independent software vendors. Ze moeten klanten helpen om sneller geavanceerde AI-mogelijkheden in te zetten en te benutten, zoals generatieve AI, computer vision en virtuele assistenten.

‘Direct aan de edge’

‘Door de bijkomende investering in AI-ready infrastructuuroplossingen, die computerintelligentie direct aan de edge mogelijk maakt, wordt het voor klanten eenvoudiger om transformatieve diensten en producten aan de markt te leveren’, zegt Kirk Skaugen, President van Lenovo Infrastructure Solutions Group. De oplossingen omvatten het versnelde rekenplatform van NVIDIA en Lenovo werkt tevens samen met DeepBrain AI om een end-to-end oplossing te bieden voor generatieve AI virtuele assistenten die kunnen worden gekoppeld aan krachtige taalmodellen (LLM’s).

Lenovo lanceerde deze week ook enkele nieuwe edge-to-cloud serverplatforms, waarmee het portfolio van AI-ready infrastructuur nu meer dan zeventig producten omvat. Het gaat onder meer om de ThinkEdge SE360 V2 die meer vermogen levert om AI-oplossingen mogelijk te maken, en om de ThinkEdge SE350 V2 voor hybride cloud- en moderne HCI-implementaties. Voor datacenters introduceerde Lenovo dan weer de ThinkSystem SR675 V3, speciaal gebouwd voor AI met drie serverconfiguraties in één, inclusief ondersteuning voor NVIDIA HGX 4-GPU systemen, of 4-DW PCle GPU of 8-DW PCle GPU servers.