Meta wil alweer van klantenservicebedrijf Kustomer af

Facebook-moeder Meta Platforms denkt erover om het bedrijf Kustomer weer in de etalage zetten. Meta kocht de onderneming, die zich bezighoudt met software voor klantenservicediensten, eind 2020 voor 1 miljard dollar.

Een eventuele verkoop zou passen in de plannen van het bedrijf om in de kosten te snijden.

Daarnaast zou Meta opnieuw een grote ontslagronde voorbereiden, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Over die ontslagen wordt al even gespeculeerd en zou ongeveer even groot worden als de ontslagronde van eind vorig jaar, toen 13 procent van het personeel werd ontslagen. De eerste golf van die nieuwe ontslagronde zou al komende week bekend kunnen worden gemaakt.

Als onderdeel van de nieuwe ontslagronde zou Meta kunnen stoppen met de ontwikkeling van enkele hardwareproducten voor virtual reality. Op langere termijn wil Meta virtual reality nog wel blijven promoten.