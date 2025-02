Mozilla wil uitbreiden

De Mozilla Foundation, de organisatie achter onder meer de Firefox browser, gaat de samenstelling van haar bestuur aanpassen, en uitbreiden. De organisatie wil naar eigen zeggen ook haar portfolio diversifiëren.

Maar eerst wordt het management uitgebreid. Alle topmensen van de verschillende afdelingen komen om te beginnen samen in een nieuw opgerichte Mozilla Leadership Council. ‘Het doel van deze groep is om het werk binnen onze organisatie beter te coördineren’, schrijft Mark Surman, executive director van Mozilla Foundation, in een blogbericht.

De bestaande besturen van de non-profit Mozilla Foundation, de Mozilla Corporation en bij Mozilla.ai krijgen er elk een stoel bij. Met die extra bestuurders wil Surman ‘moeilijke financiële tijden in de nabije toekomst’ trotseren, zo schrijft hij. Dat wil hij ook doen door het portfolio van Mozilla uit te breiden. Firefox blijft de kern van de oganisatie, maar daarnaast wil Mozilla ook investeren in ‘privacyvriendelijk adverteren en de ontwikkeling van openbron AI’. Er komen ook nieuwe financieringscampagnes om dat alles te betalen.

De Mozilla Foundation gaat duidelijk door een moeilijke periode. In november moest de groep al een derde van haar personeel ontslaan.