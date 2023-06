Nvidia-topman bevestigt Europese investeringen

Jensen Huang, de CEO van Nvidia, noemt het ‘zeer waarschijnlijk’ dat de Amerikaanse chipfabrikant gaat investeren in de Europese Unie. Het bedrijf wil zo zijn wereldwijde voetafdruk uitbreiden.

Huang deed zijn uitspraak na een ontmoeting met Thierry Breton, Eurocommissaris bevoegd voor Interne Markt. De CEO van Nvidia sprak met Breton over potentiële investeringen in de Europese Unie. Breton zou de EU hierbij als een ‘geweldige plek voor het uitbouwen van de toekomst van Nvidia’ hebben omschreven.

Miljarden euro’s aan subsidies

De EU probeert met behulp van miljarden euro’s aan subsidie al langer om chipmakers te overtuigen te investeren in productie op Europese bodem. Dat is een belangrijk speerpunt geworden na de chiptekorten die tijdens de coronapandemie ontstonden. Veel sectoren ondervinden tot op de dag van vandaag hinder van die tekorten. Eerder kondigde Intel al investeringen aan in productiefaciliteiten in onder meer Duitsland en Polen.

Ook Nvidia lijkt dus interesse te hebben in Europese investeringen. Topman Huang is door Eurocommissaris Breton uitgenodigd voor een gesprek in Brussel volgende maand.