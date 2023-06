‘Ondanks hoge inflatie investeert kmo massaal in IT’

Veel kmo’s ervaren economisch lastige tijden en zijn daarom op zoek naar besparingsmogelijkheden. Alleen doen ze dat duidelijk niet op het gebied van IT. Zo investeert 47 procent van de kmo’s in 2023 in IT, tegenover slechts 9 procent die bezuinigt. Dat blijkt uit onderzoek van Censuswide in opdracht van Sharp Europe.

De marktvorser hield het onderzoek onder besluitvormers bij zesduizend Europese bedrijven, waaronder 570 Belgische kmo’s. Volgens de ondervraagden liggen de grootste uitdagingen voor kmo’s onder meer bij het vinden en vooral behouden van talent en het beheren van hybride werkplekken.

Vooral dat laatste brengt zorgen over veiligheid met zich mee, en dat weerspiegelt zich in de onderzoeksresultaten: ruim een derde (34 procent) van de IT-besluitvormers gaf aan dat IT-beveiliging de grootste technologische uitdaging is waarmee zij de komende twaalf maanden zullen worden geconfronteerd.

Weinig aandacht voor cyber-essentials

De investeringsbereidheid om een aantal problemen het hoofd te bieden, is alvast groot. Zo zegt 35 procent te willen focussen op IT-security en bedrijfscontinuïteit, 33 procent heeft een cloudmigratieproject op de agenda staan en 35 procent investeert in nieuwe hardware.

Kijken we naar bedragen, dan wil 76 procent van de Belgische kmo’s het komende jaar meer dan 23.000 euro investeren in IT. Twee procent heeft plannen om daar meer dan 115.000 euro in te pompen. De kunst- en cultuursector springt er bovenuit: gemiddeld wil meer dan de helft (67 procent) van hen in 2023 nog zo’n 34.500 tot 115.000 euro investeren in IT.

Opvallend is dan weer dat kmo’s nauwelijks geneigd zijn om in 2023 geld uit te trekken voor zogeheten cyber-essentials. Dat zijn basiselementen op vlak van cyberbeveiliging waaraan elke organisatie zou moeten voldoen, zoals een cyber-recoveryplan, beveiligingsconfiguratie en malwarebescherming.

Onvoldoende kennis in huis

‘Onze ervaring en dit onderzoek leert dat kmo’s het belang van IT inzien, maar dat deze organisaties niet altijd de IT-kennis en -capaciteit in huis hebben. Hierdoor blijven bedrijven voor dezelfde uitdagingen staan als er een investering in IT gedaan moet worden’, stelt Peter Hoorn, managing director bij Sharp Benelux.

Volgens hem ontbreekt vaak een duidelijke langetermijnplanning, waardoor er alleen in specifieke IT-projecten wordt geïnvesteerd. ‘Hierdoor ontstaat de kans dat budgetten worden overschreden, doelstellingen niet worden behaald of het resultaat tegenvalt.’