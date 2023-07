9altitudes neemt Integral Group over

Met Integral Group haalt 9altitudes een toonaangevende speler in huis rond de CAD/PLM-software van het Amerikaanse PTC.

9altitudes is actief in België, Denemarken, Nederland, Frankrijk en Slovenië. Met deze overname breidt het bedrijf geografisch uit naar Spanje, Portugal, Turkije en Zuid-Amerika en groeit het team met meer dan 130 medewerkers. Integral Group heeft van zijn kant meer dan 25 jaar ervaring in software-implementatie. Wat beide bedrijven gelijk hebben is dat ze nauw samenwerken met hun klanten om digitale transformaties te realiseren.

Door de overname van Integral versterkt 9altitudes vooral het aanbod rond digitale transformatie in productie-, supply chain- en servicebedrijven in Europa en zelfs daarbuiten. Integral heeft ook een sterke reputatie in gespecialiseerde software van de Amerikaanse leverancier PTC. Het gaat om de grootste acquisitie van het Belgisch-Nederlandse 9altitudes tot nu toe.

Met de komst van Integral Group genereert de groep een gezamenlijke omzet van ongeveer 140 miljoen euro met meer dan 750 werknemers in 9 landen. Hiermee bevestigt het bedrijf met CEO Filip Bossuyt haar doel om een toonaangevende Europese partner voor digitale transformatie te worden en tegelijk de PTC-business buiten Europa uit te breiden.