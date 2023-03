Apple neemt bedrijf voor AI videocompressie over

Apple heeft WaveOne overgenomen, een bedrijf dat met kunstmatige intelligentie voor betere beeldcompressie wil zorgen.

De overname wordt niet formeel bevestigt door Apple, maar Techcrunch ontdekte dat de website van WaveOne sinds januari offline is en dat veel voormalige werknemers vandaag actief zijn bij de verschillende machine learning groups van het bedrijf. Tegelijk kondigde een voormalige verkoopsdirecteur van het bedrijf de verkoop aan Apple aan op LinkedIn.

WaveOne werd in 2016 opgericht en zetelde net zoals Apple in Californië. Een van de oprichters, Lubomir Bourdeb, richtte eerder al de AI onderzoeksafdeling van Meta op. Ook de andere medeoprichter, Oren Rippel, werkte bij Meta rond computer vision.

De technologie van WaveOne wordt met de overname vermoedelijk ingezet voor de videodienst Apple TV+. In tegenstelling tot klassieke compressie is het algoritme van WaveOne zich bewust van de inhoud van beelden. Dat wil zeggen dat er per beeld kan worden gekozen om bijvoorbeeld gezichten of specifieke delen van het beeld prioriteit te geven, tegenover achtergronden of zaken die minder belangrijk zijn.