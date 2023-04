Bedrijf achter Angry Birds overgenomen

De Japanse gamegigant Sega heeft een bod uitgebracht op Rovio, het Finse bedrijf achter de Angry Birds games.

Dat schrijft The Wall Street Journal. Beide bedrijven hebben ondertussen ook een persbericht uitgebracht waarin ze de overname aankondigen. Met de deal is 706 miljoen euro gemoeid. Sega, als onderdeel van de grotere Sega Sammy Holdings, neemt alle aandelen van het Finse bedrijf over. De deal zou tegen eind dit jaar worden afgerond.

Rovio, een gamemaker gespecialiseerd in mobiele spellen, staat al even open voor een overnemer. De Finse studio had de voorbije jaren al gesprekken met het Israëlische Playtika (dat een bod zou hebben gedaan van 738 miljoen dollar) en met het Chinese Tencent (dat in 2017 drie miljard zou hebben geboden). Rovio startte in februari dit jaar nog een strategische onderzoek op zoek naar een nieuwe mogelijke overnemer. Met Sega zou het die dus gevonden hebben.

Angry Birds is de bekendste franchise van Rovio. Het eerste spel verscheen al in 2009 en beleefde zijn grootste succes in het begin van de jaren 2010. Ondertussen zijn er meerdere opvolgers en spin-offs van de game. In 2016 kwam er een animatiefilm uit, The Angry Birds Movie, die wegens succes ook een opvolger kreeg in 2019. In februari haalde Rovio de originele game nog uit de app store omdat het (gratis) spel de nieuwere versies in de weg zou zitten.