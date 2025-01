Bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet neemt Companyweb over

Altares Dun & Bradstreet, een belangrijke speler in bedrijfsdata in de Benelux en Frankrijk, kondigt de overname aan van Companyweb. Deze onderneming is gespecialiseerd in business- en kredietinformatie.

Companyweb, voorheen eigendom van private equity-firma Sofindev en haar oprichters, verschaft financiële inzichten aan duizenden Belgische klanten. Na een samenwerking van bijna zeven jaar tussen Sofindev en Companyweb, is het bedrijf klaar om aan een nieuwe groeifase te beginnen. Na de overname door Altares Dun & Bradstreet blijft de dagelijkse leiding in handen van het huidige team, Ilse Getteman en Pieter Van de Wiele.

Expertise

Door de overname krijgt Companyweb toegang tot de expertise van Altares Dun & Bradstreet op het gebied van data-acquisitie en -wetenschap, en geavanceerde technologie zoals machine learning en AI. Altares Dun & Bradstreet is in de Benelux marktleider in het verzamelen, verwerken en leveren van zakelijke bedrijfsgegevens.

Luc Querton, president van Altares Group, stelt dat de toevoeging van Companyweb aan de groep ‘een natuurlijke mijlpaal is in Altares’ positionering als betrouwbare leverancier van oplossingen voor zakelijk inzicht’. De strategische overname wordt ondersteund door private equity-partner Naxicap Partners. De transactie zal naar verwachting medio maart worden afgerond. Financiële details rond de overname blijven vertrouwelijk.