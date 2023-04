Belgische SAP Business One-specialist Vigor overgenomen

Het Nederlandse Aiden, SAP- en Mendix-specialist en managed services-aanbieder, heeft sectorgenoot Vigor aan de groep toegevoegd. Het is de tweede overname van het bedrijf in België, nadat in februari Nessi al werd ingelijfd.

Met de toevoeging van Vigor telt de Belgische tak nu ruim vijftig medewerkers en breidt Aiden zijn SAP-organisatie die de middenmarkt bedient verder uit. Vigor werd tien jaar geleden opgericht door Jeroen Swanborn en bouwde met gespecialiseerde SAP Business One-dienstverlening een klantenportfolio op in het kmo-segment. Tijdens de laatste SAP-awards wist de onderneming drie van de vier SAP Business One-awards in de wacht te slepen.

‘Natuurlijke stap’

‘De keuze om ons bij Aiden aan te sluiten is een natuurlijke stap’, zegt hij. ‘Om zowel voor de markt als medewerkers interessant te blijven moet je simpelweg meegroeien. Als onderdeel van een grotere organisatie worden we niet alleen aantrekkelijker voor deze partijen, maar kunnen we ook samen verder investeren in kennis in het snel evoluerende SAP-portfolio en een one-stop-shop vormen voor klanten in de Benelux.’

De oplossingen van Vigor worden gebruikt door ruim negentig kmo-partijen in België. Daarnaast heeft het bedrijf een aanbod voor de professionele dienstverlening en biedt het specifiek voor Professional Services en de bouwsector SAP Business One in combinatie met Mari Project aan.

Belangrijk speerpunt

Swanborn krijgt binnen de Belgische organisatie van Aiden de rol van Business Unit Director voor SAP Business One. Kris Deroo, voormalig directeur van Nessi, is Managing Director en daarnaast als Business Unit Director verantwoordelijk voor de S/4HANA-activiteiten van Aiden in België. Deroo streeft ernaar de Belgische organisatie verder uit te bouwen door middel van meer acquisities en organische groei.