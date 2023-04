Bosch wil Amerikaanse chipmaker TSI overnemen

Bosch breidt haar chipproductie uit naar de VS. Het wil het Amerikaanse TSI Semiconductors overnemen en er binnen enkele jaren haar eigen productieproces klaar hebben.

Bosch produceert vandaag al eigen chips in Reutlingen en Dresden, beiden in Duitsland. Nu wil het bedrijf een derde productielocatie in Roseville (Californië) met de overname van TSI. De deal is op zich rond, maar is nog onderhevig aan regulatorische goedkeuring.

Hoeveel Bosch betaalt voor de overname is niet bekend. Wel zegt het bedrijf dat het anderhalf miljard euro wil investeren in de fabriek, al zal de totale investering ook afhangen van eventuele steun van de Amerikaanse federale overheid, die heel wat steunmaatregelen voor de chipsector klaar heeft, en de staat Californië.

Bij TSI werken momenteel 250 mensen aan Application-specific integrated circuits of ASICs. Men produceert er 200 mm wafers waarvan de chips worden gebruikt in sectoren als mobiliteit, telecom, energie en life sciences.

De ambitie is om de fabriek grondig om te vormen naar modernere productieomgevingen. Tegen 2026 moet die ‘retooling’ klaar zijn met een productieproces op Sillicon Carbide (SiC).

Die uitbreiding is nodig voor de ambities van Bosch. Het bedrijf hoopt dat tegen 2025 een nieuwe (elektrische) wagen gemiddeld 25 chips van hen telt. Mede daarom wordt ook de clean room in de fabriek in Reutlingen momenteel uitgebreid. Ook in de VS kunnen produceren maakt dat het bedrijf ook daar een grotere rol kan spelen.