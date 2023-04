Britse waakhond blokkeert overname Activision Blizzard door Microsoft

De Britse toezichthouder CMA vindt dat Microsoft daarmee te veel macht zou krijgen op de markt voor cloudgames.

Volgens de Britse waakhond Competition and Markets Authority (CMA) heeft Microsoft tussen de 60 en 70 procent van de markt voor cloudgames in handen in het Verenigd Koninkrijk. Als de spellen van Activision Blizzard daar ook exclusief voor uitkomen blijft er te weinig keuze over voor consumenten. Microsoft zegt tegen de uitspraak in beroep te gaan.

De techgigant kwam in januari vorig jaar tot een deal om game-uitgever Activision Blizzard over te nemen voor 60 miljard euro. Activision Blizzard is bekend van spellen als Call of Duty, Overwatch en World of Warcraft en het zou meteen een van de grootste overnames in de gamesector zijn. De games van de uitgever zouden kunnen worden toegevoegd aan de Xbox consoles en Microsofts streamingdiensten Xbox Game Pass en PC Game Pass.

Console versus cloud

Daar kwam ook meteen kritiek op, niet in het minst van concurrent Sony, de uitgever van de concurrerende spelconsole PlayStation. Diens bezwaren leek CMA in maart nog te laten varen. Volgens de waakhond heeft de Xbox geen al te sterke positie op de consolemarkt. Maar in cloudgaming is dat anders, zegt CMA. Dat is een nieuwe, snelgroeiende markt waardoor gamers ‘geen dure consoles hoeven te kopen’ en meer flexibiliteit krijgen om te kiezen hoe ze spelen. In die markt zou het dus belangrijk zijn om één speler niet te veel macht te geven.

De overname wordt niet alleen onderzocht door de Britse waakhond, maar ook door Amerikaanse en Europese toezichthouders, die eerder al hun zorgen over mogelijke monopolies uitten. Om hen te overtuigen heeft Microsoft ook afspraken gemaakt met verschillende uitgevers, zoals Nintendo en Nvidia, om de games van Activision Blizzard de volgende tien jaar op hun platformen aan te bieden. Maar daarbij hield Microsoft volgens de CMA te weinig rekening met platforms die abonnementen aanbieden waarmee meerdere games kunnen worden gespeeld. Ook bedrijven die spellen willen aanbieden op computers die niet op Windows draaien, zoals computers van Apple en Linux-systemen, zouden vergeten zijn.

Microsoft reageert teleurgesteld. ‘Deze beslissing wijst pragmatische oplossingen voor bezwaren af en is slecht voor technologische vernieuwing en investeringen in het Verenigd Koninkrijk’, aldus president Brad Smith, die meldt dat het bedrijf in beroep gaat.

De Amerikaanse autoriteiten proberen momenteel om de overname van Activision Blizzard door Microsoft tegen te houden. Het besluit van het onderzoek van de Europese Commissie wordt dit voorjaar verwacht.