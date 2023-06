Business At Work breidt uit met overname van Belgisch-Luxemburgse Exertum

De Franse IT-dienstverlener Business At Work kondigt de overname aan van Exertum, een Belgisch-Luxemburgs bedrijf gespecialiseerd in het systeemtechnisch beheer van SAP-omgevingen.

Business At Work legt zich al ruim twintig jaar toe op de end-to-end begeleiding van transformatieprojecten op vlak van de belangrijke ondersteunende bedrijfsfuncties (Finance, HR, IT, Purchasing & Supply Chain). Het klantenbestand omvat voornamelijk grote Europese multinationals, maar ook middelgrote bedrijven en publieke organisaties.

Sterkere positie

Het team van Exertum heeft intussen meer dan vijftien jaar ervaring met SAP-omgevingen in België en Luxemburg. Met de integratie van de technologische expertise van Exertum wil Business At Work de positie bij zijn SAP-klanten versterken. ‘Het laat ons toe hen beter te ondersteunen bij de overstap naar nieuwe SAP-oplossingen, in het bijzonder S/4HANA, en bij het ontwikkelen van hun cloudstrategie’, klinkt het in een persbericht.

‘Exertum tekende voor meer dan honderd migratieprojecten, onder meer op vlak van S/4HANA en Rise with SAP. Het bedrijf beschikt over een unieke ervaring binnen Europa en dat zorgt voor een sterke complementariteit’, aldus Yann Foissac, Associate Director van Business At Work en verantwoordelijk voor het SAP-technologieaanbod.

Business At Work realiseerde in 2022 een omzet van 34 miljoen euro en telt driehonderd consultants. De acquisitie van Exertum kadert binnen de organische groeistrategie van gerichte overnames.