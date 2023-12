Cegeka lijft Key-Performance uit Louvain-La-Neuve in

Cegeka neemt het Belgische bedrijf Key-Performance over. Daarmee wil de Europese IT-speler zich onder meer versterken op het vlak van Digital Experience Monitoring (DEM). Er worden geen financiële details vrijgegeven over de overname.

Met een specialisatie in observability en kennis van APM solution, met inbegrip van Dynatrace, vormt Key Performance volgens Cegeka een strategische aanvulling op de eigen expertise. Key-Performance heeft zijn hoofdkantoor in Louvain-La-Neuve en activiteiten in België, Nederland en Luxemburg. De core business omvat professional services, implementatieprojecten en training. Concreet gaat het om Application Performance Management, Performance en load testing en Autonomous Performance Optimization.

Volgende cruciale stap

‘We leven vandaag in een hypergeconnecteerde wereld’, zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. ‘Ons doel is om connecties te faciliteren tussen mensen, apparaten, applicaties en data. Observability is een sleutelbegrip in het monitoren en managen van zulke complexe en gedistribueerde systemen. Het stelt ons niet enkel in staat om risico’s te beperken, maar ook om de prestaties en de ervaring van de digitale ecosystemen die we ondersteunen te verbeteren.’

Bart Watteeuw, Global VP Infrastructure bij Cegeka, stelt dat Key-Performance een partner is met diepgaande expertise op het gebied van – onder meer – observability en Dynatrace. ‘Door deze specialisatie te integreren met de Cegeka Managed Services kunnen we onze klanten de volgende cruciale stap bieden in het optimaliseren van hun digitale ervaringen’, zegt hij.