Cegeka neemt Amerikaanse CTG over voor 170 miljoen dollar

De Limburgse IT-groep Cegeka neemt het Amerikaanse Computer Task Group (CTG) over voor ongeveer 170 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 155 miljoen euro).

De Hasseltse aanbieder van IT-diensten zegt dat de overname van CTG perfect past in de strategische langetermijnvisie. ‘We zien deze acquisitie als een volgende stap in de aanhoudende groei van ons bedrijf’, aldus Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, in het persbericht. ‘We hebben met CTG een partner gevonden die complementariteit biedt met het klanten- en dienstenportfolio van Cegeka. Daarnaast zorgt CTG voor een aanvulling van de aanwezige capaciteiten en kennis binnen Cegeka.’

CTG is een IT-dienstverlener gespecialiseerd in digitale transformatie,met een focus op healthcare, finance, manufacturing en overheid. Het bedrijf is actief in Noord- en Zuid Amerika, West-Europa en India. Vorig jaar zette het bedrijf een omzet van 325 miljoen dollar in de boeken. Cegeka zal CTG na de overname van de beurs halen. Het betaalt de resterende aandeelhouders 10,50 dollar per aandeel.

Medewerkers

Momenteel telt Cegeka 6.000 medewerkers en vestigingen in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Moldavië, Italië, Tsjechië, Slovakije, Zweden, Griekenland en de Verenigde Staten. Na de overname zal dat aangroeien tot meer dan 9.000 medewerkers in 18 landen. Ook verwacht Cegeka dat de jaaromzet in 2024 door de overname zal stijgen 1,4 miljard euro.