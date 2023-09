Check Point versterkt SaaS-beveiligingsaanbod met overname Atmosec

Cyberbeveiliger Check Point Software kondigt de overname aan van Atmosec, een Israëlische start-up gespecialiseerd in het onschadelijk maken van kwaadaardige SaaS-applicaties en het herstellen van SaaS-misconfiguraties.

De integratie van Atmosec stelt ons in staat om een van de veiligste oplossingen in de branche te leveren’, zegt Nataly Kremer, Chief Product Officer en hoofd R&D bij Check Point. ‘Het geeft organisaties de mogelijkheid om hun SaaS-beveiliging effectief te beheren, maar ook om datalekken, ongeautoriseerde toegang en malwareverspreiding te voorkomen.’

Verschuiving

Marktvorser Statista meldt een gemiddeld gebruik van 130 SaaS-applicaties door organisaties wereldwijd. Uit onderzoek van Atmosec blijkt echter dat er nog eens ongeveer 700 SaaS-applicaties in gebruik zijn zonder dat IT daarvan op de hoogte is. ‘De verschuiving naar SaaS-applicaties brengt specifieke uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van kwaadaardige SaaS-naar-SaaS-communicatie. De specialisatie van Atmosec op het gebied van SaaS-detectie en risicobeoordeling speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van deze uitdagingen’, stelt Kremer.

Atmosec is opgericht in januari 2021 en heeft 17 medewerkers in dienst. De overname door Check Point Software Technologies wordt naar verwachting medio september afgerond. Financiële details over de acquisitie werden niet bekendgemaakt.