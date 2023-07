Cheops in handen van Frans investeringsfonds

Het Franse investeringsfonds Chequers Capital wordt de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van de Kontichse IT-dienstverlener Cheops.

Het was al even bekend dat IT-dienstenleverancier Cheops op zoek was naar een kandidaat-overnemer. Dat is het Franse investeringsfonds Chequers Capital geworden. Oprichter en CEO Filip Goos behoudt wel een groot minderheidsbelang: hij herinvesteert samen met het management. Voor het Belgische Indufin Investment Fund betekent dit een exit nadat het in 2018 investeerde. Vijf jaar lang bezat Indufin zo’n 40% van het bedrijf: de overige 60% was in handen van Filip Goos.

Filip Goos.

Cheops wil via het nieuwe partnership zowel organisch als door overnames blijven groeien. De IT-specialist denkt in eerste instantie aan gerichte overnames in domeinen als workplace management, cloud en cybersecurity, zowel in België als in de buurlanden.

Cheops werd in 1989 opgericht en telt vandaag meer dan 400 medewerkers en ruim 250 klanten: voornamelijk middelgrote bedrijven die IT- en technologiediensten afnemen zodat ze zich kunnen toeleggen op hun kernactiviteiten. Het bedrijf wist ondertussen al twaalf jaar op rij een Gazelle binnen te halen: de bekroning die ons zusterblad Trends uitreikt aan snelgroeiende bedrijven. Vorig jaar groeide de omzet opnieuw met 16 procent. Dit jaar mikt Cheops op een omzet van 55 miljoen euro.