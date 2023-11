China geeft (als laatste) groen licht voor overname VMware door Broadcom

De Amerikaanse techbedrijven Broadcom en VMware hebben naar eigen zeggen alle vereiste goedkeuringen ontvangen om de aangekondigde overname door te zetten. China was het laatste land dat nog akkoord moest geven over de inlijving van VMware, en dat is nu gebeurd.

Broadcom had reeds toestemming gekregen voor juridische fusies in de Europese Unie, Australië, Brazilië, Canada, Israël, Japan, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Zopas zou dus ook de Chinese State Administration for Market Regulation (SAMR) akkoord zijn gegaan met de overname van VMware.

De goedkeuring kwam slechts enkele dagen nadat de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Biden elkaar ontmoetten op de APEC-top in de VS. Daar werd de Chinese leider tijdens een diner met Amerikaanse multinationals ook ontvangen door techbazen als Tim Cook (Apple).

Geen obstakels meer

Volgens de Amerikaanse fusieregelgeving bestaat er nu geen juridisch obstakel meer voor de overname van VMware door Broadcom. Met die deal is naar verluidt een bedrag van 69 miljard dollar gemoeid.

Broadcom is een van de grootste chipfabrikanten ter wereld, en VMware maakt onder meer virtualisatiesoftware die vaak gebruikt wordt om allerlei programma’s op een hele resem serverinfrastructuur te draaien. Met de overname wil Broadcom naar eigen zeggen zijn activiteiten diversifiëren.

