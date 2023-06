Citymesh neemt Drone Division over

Citymesh breidt haar drone-activiteiten uit met de overname van Drone Division uit Wielsbeke. Het drie jaar oude bedrijf komt in de afdeling van Hans Similon.

Drone Division legt zich toe op inspecties, met een eigen inspectieplatform. Dat maakt het heel complementair met Citymesh, dat als telecomspeler en dochter van Cegeka thuis is in dataverwerking en verzending.

‘Citymesh heeft uiteraard heel wat ervaring in het verzamelen en doorsturen van data, ook aan de hand van drones en sensoren. Maar door de overname van Drone Division halen we nu ook gespecialiseerde kennis omtrent inspectiemethodiek alsook een klantgericht inspectieplatform in huis. ‘Zo wordt ons aanbod echt een 1 plus 1 is 3-verhaal,’ zegt Hans Similon, general manager van Citymesh Safety Drone.

‘Daarnaast heeft Drone Division heel wat ervaring met Visual Line of Sight (VLOS) besturen van drones, dus met een piloot ter plekke. Onze expertise ligt dan weer net in het Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vliegen, ofwel vanop afstand via bijvoorbeeld 5G. Zo komt het mooi samen en kunnen we de klant verschillende opties geven.’

Citymesh legt zich, naast telecomactiviteiten ook al lange tijd toe op drones, vooral om hulpdiensten te ondersteunen. Die kunnen bij een brand snel uitvliegen en al ter plekke beelden doorsturen nog voor de brandweer ter plekke is. De overname van een dronespeler die omgevingen inspecteert ligt dus in het verlengde van de bestaande activiteiten.

Hoeveel Citymesh betaalt voor de overname deelt het niet mee. Wel worden alle medewerkers, klanten en eigendommen meegenomen. Zij komen nu onder Citymesh Safety Drone, dat zich toelegt op remote, drones en datacaptatie.