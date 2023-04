Contraste Europe neemt Bizliner over

Het in diensten rond bedrijfsarchitectuur gespecialiseerde Bizliner komt in handen van IT-dienstenleverancier Contraste Europe.

Bizliner focust op enterprise architecture services. Het bedrijf werkt rond de alignering van business en IT en optimaliseert dus bij hun klanten voornamelijk de bedrijfsprocessen. Maar ook strategisch advies behoort tot het dienstenpakket. Al die activiteiten komen dus nu in handen van de Contraste Europe groep. Alle klantencontracten zullen volledig worden overgenomen, en alle Bizliner-consultants worden overgedragen aan Contraste Europe.

Groeikans

‘De expertise van Bizliner is een perfecte versterking op ons IT-dienstenportfolio en vult ons Advisory dienstenaanbod aan’, verduidelijkt Benoît Pirotte, CEO van Contraste Europe, in een persbericht. Bizliner-oprichter Dominique Scheuren en Managing Director Bernard Persoons zien in de overname vooral groeikansen. ‘We hebben de afgelopen twee jaar een voorbeeldige groei doorgemaakt dankzij onze gespecialiseerde vaardigheden. De toetreding tot een grote groep zoals Contraste Europe zal Bizliner toelaten zich verder te ontwikkelen’, klinkt het.

Hoeveel Contraste Europe neertelt voor Bizliner wordt niet meegedeeld. Contraste Europe stelt momenteel, 29 jaar na de oprichting, al meer dan 400 mensen tewerk in België, Frankrijk, Luxemburg en Tunesië. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een omzetgroei van 10%, met een doelstelling van 45 miljoen euro.