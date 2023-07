ConXioN neemt Brugse ICT-dienstverlener over

Het voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen actieve ConXioN neemt ICT-dienstverlener Sharecom over.

ConXioN is al enige tijd op overnamepad. Zo nam het IT-bedrijf eerder al FORT:LOX over – dat is een cybersecurityspecialist uit Roeselare – en vergrootte het met de overname van WestSys de voetafdruk in West-Vlaanderen. Ook Microsoft Dynamics-specialist Xams kwam al in handen van ConXion, en nu kondigt het bedrijf aan dat het Sharecom inlijft.

Het Brugse IT-bedrijf Sharecom focust al meer dan 30 jaar op totale ICT-dienstverlening bij kmo’s en zelfstandigen. ConXioN zelfs is ‘maar’ 26 jaar jong en is voornamelijk actief in West- en Oost-Vlaanderen maar bedient wel klanten doorheen heel België. Met een 140-tal medewerkers zet het bedrijf een omzet van ruim 30 miljoen euro neer.

Sharecom zal blijven opereren als een autonome entiteit, maar kan uiteraard wel rekenen op ondersteunende diensten van ConXioN. ‘Consolideren met ConXioN geeft ons een boost waar we graag gebruik van maken om onze klanten nog beter te kunnen bedienen in de toekomst’, zegt Christian Van Oost van Sharecom. ‘Sharecom heeft een sterke focus op volledige IT-ontzorging, competenties en klantgerichte diensten. Vanuit Brugge kunnen we nog beter onze klanten uit Noord West-Vlaanderen bedienen’, voegt Chris Debyser, CEO van ConXioN daar nog aan toe.