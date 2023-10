Dataline breidt verder uit in Spanje en Finland

Dataline – een Belgische aanbieder van gespecialiseerde MIS/ERP-software voor printmediabedrijven – breidt via de overnames van Palmart en Arkki verder uit naar Spanje en Finland.

MultiPress: zo heet de MIS/ERP-software die Dataline Solutions uitwerkte op maat van printmediabedrijven die niet noodzakelijk dezelfde noden en vereisten hebben als in de algemene grafische industrie. Dataline werd in 1997 opgericht door Dirk Deroo die nog steeds CEO is van het bedrijf. Het bedrijf telt intussen meer dan 80 medewerkers verspreid over vier kantoren: Brugge, Limmen in Nederland, Parijs in Frankrijk en Willingen in Duitsland.

Spanje

Breder in Europa werkt Dataline al enige tijd met partners, maar via enkele recente overnames versnelt het bedrijf nu die Europese expansie. Zo nam Dataline pas nog de Spaanse sectorgenoot Palmart in Valencia over. Palmart is een in Spanje gerenommeerde softwarefirma die al meer dan 25 jaar actief is in de Spaanse & Zuid-Amerikaanse grafische industrie. Meer dan 200 bedrijven gebruiken dagelijks Palmart ERP-software voor calculatie, CRM, web-to-print, facturatie, expeditie, aankoop, planning en rapportering. Dataline bediende wel al sinds 2016 een 20-tal bedrijven in Spanje. ‘Met een sterke partner als Palmart kunnen we nu een solide verankering garanderen’, aldus CEO Dirk Deroo. Nog volgens Deroo zorgt de overname van Palmart voor een kruisbestuiving op het gebied van de verdere software-ontwikkeling.

Finland

Eind vorige maand maakte Dataline ook bekend dat het Arkki inlijft: dat is een ERP-softwareoplossing voor administratie in printproductiebedrijven, die het overneemt van de Finse groep Loiston. Arkki ERP bestaat al meer dan 30 jaar en is zeer gekend bij Finse printproductiebedrijven. Arkki biedt een oplossing voor calculatie, administratie- en productieworkflows, financieel beheer en rapportering en dit vooral voor drukkerijen en uitgeverijen. Dataline heeft ondertussen ook al een klantenportefeuille in Finland opgebouwd met onder andere één van Finlands grootste grafische bedrijven: Punamusta.

‘Onze visie op Europese groei in de grafische productiesector blijft onverminderd sterk. We streven naar uitbreiding in markten waar innovatieve softwareoplossingen een verschil kunnen maken. De overname van Arkki past perfect in deze visie’, besluit Dirk Deroo. Doorheen heel Europa telt Dataline ondertussen nu naar eigen zeggen al meer dan 1.000 installaties in 26 landen met meer dan 10.000 dagelijkse gebruikers van deze software.