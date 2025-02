Deepfakespecialist Metaphysic komt in Brits-Indiase handen

De AI-studio Metaphysic, mee opgericht door twee Limburgse broers, wordt overgenomen door de Brits-Indiase visualeffectsgroep DNEG. Dat maakte die laatste bekend.

Metaphysic is gespecialiseerd in generatieve kunstmatige intelligentie (AI) in de filmsector. Zo gaf het Tom Hanks en Robin Wright nog een virtuele verjongingskuur in de vorig jaar verschenen Hollywoodproductie ‘Here’. Het bedrijf haalde in 2022 ook de finale van ‘America’s Got Talent’, waarin het Elvis Presley weer tot leven bracht.

Het bedrijf werd in 2021 opgericht door de Brit en huidig CEO Thomas Graham, samen met de broers Chris en Kevin Umé uit het Limburgse Beringen. Het Amerikaanse tijdschrift Times telde Metaphysic in 2023 bij de honderd invloedrijkste bedrijven ter wereld.

Nu komt Metaphysic in handen van Brahma, het AI-filiaal van DNEG. De huidige aandeelhouders van Metaphysic, waaronder Liberty Global en Rakuten, krijgen een belang in Brahma. Dat zal na de deal op 1,43 miljard dollar worden gewaardeerd en meer dan 800 mensen tewerkstellen, luidt het.

Metaphysic-CEO Thomas Graham wordt in eerste instantie voorzitter van Brahma en zal na de integratie CEO worden van het fusiebedrijf. DNEG-topman Namit Malhotra neemt intussen ook de taken als interim-CEO van Brahma op zich. De rol van Chris en Kevin Umé in de nieuwe structuur is momenteel onduidelijk. Ze lijken voorlopig wel aan boord te blijven.