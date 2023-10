Digitale strateeg Craftzing neemt sectorgenoot Wieni over

Craftzing, gespecialiseerd in bedrijfstransformaties, neemt de digital product studio Wieni over. Met de acquisitie breidt het bedrijf zijn positie in de media- en telecomsector uit. Wieni-oprichters Jelle Van den Bergh en Hans Vanderstraeten komen als partner aan boord bij Craftzing.

De overname van Wieni brengt Craftzing een stap dichter bij de ambitie om een Belgische referentie te worden op het gebied van (digitale) transformatie en de praktische uitvoering daarvan. Beide bedrijven kwamen elkaar in het verleden al regelmatig tegen en werkten bovendien samen aan verschillende projecten.

‘We zijn ervan overtuigd dat media- en telecombedrijven de komende jaren heel wat grote transformaties zullen doormaken’, klinkt het in een persbericht. ‘Door onze kennis en ervaring samen te brengen onder één dak willen we een antwoord bieden op de uitdagingen van de sector.’

Wieni kan terugblikken op verschillende grote projecten. Zo vertaalden ze voor UZ Leuven de database van de hele ziekenhuiswerking in een online portaal en ontwikkelden ze het e-commerceplatform van RainPharma. Andere realisaties zijn PlayMedia (het videoplatform van GoPlay) en het nieuwsplatform van BRUZZ. Met de overname komt het aantal medewerkers van Craftzing op 140.