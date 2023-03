Dstny doet nieuwe Deense overname

Telecombedrijf Dstny doet een nieuwe overname in Denemarken. Met Flexfone neemt het een lokale challenger in huis.

Flexfone is een B2B Ucaas aanbieder in Denemarken en levert CloudPBX en VoIP in zakelijke omgevingen. Het bedrijf doet dat met meer dan honderd partners.

‘Met de toevoeging van Flexfone aan onze groep verwerven we niet alleen een belangrijke speler op de Deense markt, maar ook een bedrijf dat Dstny’s streven naar flexibele, eenvoudig te begrijpen en gebruiksvriendelijke communicatiesystemen deelt,’ zegt Daan De Wever, CEO en medeoprichter van Dstny Group.

Voor Dstny is het niet de eerste overname in Denemarken. In 2021 nam bedrijf ook al al ipvision over, eveneens een UcaaS-speler.