Easi neemt telecomspeler Quendra over

Het Belgische IT-bedrijf Easi wil met de overname een stap zetten om een belangrijke speler te worden op de telecommarkt.

Quendra, gevestigd in Lasne, in Waals-Brabant, is gespecialiseerd in telecommunicatie en connectiviteit. Het bedrijf heeft zo’n 250 klanten. De expertise van het bedrijf in telecom moet Easi helpen groeien, zo zegt Mirko Montorro, sales manager van Easi in een persbericht: ‘Door de kennis en middelen van Quendra in ons team te integreren, versterken we onze expertise op cruciale gebieden en verstevigen we onze positie bij gemeenschappelijke klanten en partners. Bovenal zullen we een grotere impact hebben op de Belgische telecommarkt.’

De medewerkers van Quendra verhuizen mee naar Easi en vervoegen zo de 600 bestaande werknemers van het IT-bedrijf. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, wil Easi niet zeggen.