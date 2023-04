ESC neemt Nederlands Qexpertise over

Het Belgische softwarebedrijf ESC zet daarmee zijn eerste stappen op de Nederlandse markt.

Qexpertise is gespecialiseerd in toepassingen van Exact Software. Met behulp van onder meer Microsoft Dynamics 365 Business Central en TRIMIT richt het bedrijf zich daarnaast op organisaties in de mode- en meubelbranche. Het Oost-Vlaamse ESC werkt in een gelijkaardige sector en legt zich toe op bedrijfssoftware van Microsoft en Exact.

Qexpertise telt veertig medewerkers, ESC zo’n 200. Algemeen directeur Pieter Jan Petermeijer blijft het management voeren bij Qexpertise en wordt aandeelhouder van de ESC Holding. Belangrijke reden voor de overname voor ESC is om de eerste stappen naar Nederland te zetten. Het bedrijf werd midden vorig jaar overgenomen door de Belgisch-Nederlandse investeringsmaatschappij Capital A. Het nam vorige maand ook al sectorgenoet SDE uit Lochristi over.

In samenwerking met Dutch IT Channel