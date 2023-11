‘EU geeft Amazon groen licht voor overname iRobot’

Amazon krijgt naar verluidt groen licht van de Europese Unie voor de overname van iRobot, het bedrijf achter de Roomba-robotstofzuigers. De EU zou hierbij geen aanvullende eisen of voorwaarden stellen, zo melden bronnen aan Reuters.

De Europese goedkeuring voor de deal is nog niet officieel bekendgemaakt. Amazon liet in augustus 2022 weten iRobot te willen overnemen voor het bedrag van 1,7 miljard dollar, omgerekend bijna 1,56 miljard euro. Diverse toezichthouders wereldwijd, waaronder de Europese Commissie, startten vervolgens onderzoeken naar de overname.

Lees ook: Amazon gaat maker van de Roomba stofzuigerrobot overnemen

De Europese Commissie vroeg in september nog aanvullende informatie op bij de twee betrokken partijen. Ze had tot 14 februari 2024 de tijd om een oordeel te vellen over de voorgenomen overname, maar het lijkt er dus op dat de commissie nu al tot een besluit is gekomen en akkoord gaat.

De Europese Commissie en Amazon wilden vooralsnog niet reageren op de berichtgeving van Reuters.

In samenwerking met Dutch IT Channel.