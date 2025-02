Eurofiber neemt Leuvense connectiviteitsspecialist Arcadiz over

Eurofiber heeft voor een niet nader genoemd bedrag Arcadiz volledig overgenomen. Het bedrijf wordt een strategische pijler binnen de netwerkgroep, maar de merknaam verdwijnt.

Arcadiz bestaat sinds 1999 en legt zich toe op bedrijfskritische connectiviteit. Het bedrijf werd opgericht door Jos Vermeylen en Marc Vandeputte, die samen ongeveer negentig procent van de aandelen bezitten. Vandaag wordt het geleid door Kris Warreyn en telt het 38 mensen. Vorig jaar vierde het nog haar 25-jarig bestaan.

‘De overname van Arcadiz past binnen Eurofiber’s Europese groeistrategie om antwoord te bieden aan de meer complexe klantbehoeften, ons netwerk verder uit te breiden en onze technische vaardigheden te verhogen, in lijn met onze open digitale netwerkstrategie.’ Aldus Hans Witdouck, CEO van Eurofiber België.

Beide bedrijven werken al geruime tijd samen. Het overgenomen bedrijf zal de komende 6-12 maanden worden geïntegreerd in Eurofiber. Nadien wordt het een derde specialisatie van het bedrijf naast datacenters en connectiviteit (waaronder ethernetaccess, cloudconnectiviteit, dark fiber enz…).

Connectiviteit en specifieke oplossingen

Arcadiz legt zich ook toe op connectiviteit, maar onderscheidt zich met private customer networks, klantennetwerken op maat. ‘Onze sterkte zit in specifieke oplossingen voor grote bedrijven en die hebben zowel nood aan connectiviteit als aan zo’n netwerken,’ zegt Arcadiz-CEO Kris Warreyn aan Data News. ‘Denk daarbij aan twee fysieke paden voor netwerktoegang, met dezelfde late latency.’

Mede daarom zullen ook alle mensen mee verhuizen. ‘De competenties van onze mensen zijn een belangrijk onderdeel van de overname. Functiebeschrijvingen en de invulling kan wat veranderen, maar het is wel de bedoeling om iedereen van het bedrijf mee te nemen,’ zegt Warreyn.

De overname betekent wel een einde van de merknaam Arcadiz binnen één tot twee jaar. Een exacte datum ligt daar nog niet voor vast, maar de bedoeling is wel dat het overgenomen bedrijf na de integratie onder de Eurofiber-vlag zal varen.

Dat betekent ook dat er voor Warreyn, die Arcadiz sinds de zomer van 2021 leidt, nog geen duidelijk carrièrepad is. ‘Ik blijf nog zeker zes maanden om de integratie te begeleiden, nadien zien we wel of er opportuniteiten zijn in de groep of niet.’