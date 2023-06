Europa wil Adobe-Figma deal beter bestuderen

De overname van Figma door Adobe voor 20 miljard dollar loopt niet van een leien dakje. Na de VS en het VK lijkt ook Europa niet van plan om de deal zomaar goed te keuren.

Volgens bronnen van de Financial Times plant Europa een onderzoek naar concurrentiebeperking door de overname. Dat op zich kan de overname maanden vertragen, of in het slechtste geval doen afketsen.

Europa is niet de enige regulator die de overname van Figma als een probleem ziet. Ook de Britse regulator zei vorige maand de overname verder te bekijken. In de VS werkt de Amerikaanse Justitie zelfs aan een antitrustrechtszaak om de overname tegen te houden.

Adobe nam Figma in september vorig jaar over voor 20 miljard dollar. Het bedrijf legt zich toe op interface design en omvat ook grafische bewerktools. In dat opzicht ligt het in het verlengde van wat Adobe met haar softwareportfolio aanbiedt. Maar niet iedereen is blij met de overnameplannen. Zo daalde het aandeel bij de bekendmaking destijds met tien procent, en spraken ook heel wat Figma-gebruikers zich uit tegen een overname.